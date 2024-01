Lörrach: Bauarbeiten in der Turmstraße: eine neue Visitenkarte für Lörrach

Im Anschluss wird die Gestaltung mit neuem Pflasterdesign und barrierefreiem Ausbau umgesetzt. Die Läden sollen während der Arbeiten rreichbar bleiben. Angesichts der hohen Frequenz einiger Einzelhandelsgeschäfte in diesem „Flaschenhals“ werde das eine Herausforderung sein, so Oberbürgermeister Jörg Lutz am Montag beim Vor-Ort-Termin.

Der Individualverkehr

„Grabenstraße und Palmstraße werden jeweils an der Kreuzung Am Hebelpark/ Turmstraße zur Sackgasse, die Einbahnstraßenregelung ist aufgehoben. Die Zufahrt für die Anlieger der Grabenstraße erfolgt wie bisher von der Spitalstraße kommend über die Polleranlage am Senser Platz. Die Ausfahrt aus der Grabenstraße hingegen läuft provisorisch in der entgegengesetzten Richtung bis zum Senser Platz und von dort über die Tumringerstraße aus der Fußgängerzone heraus. Die Polleranlage am Senigalliaplatz bleibt in dieser Zeit dauerhaft für die Ausfahrt geöffnet“, so die Stadt. Und weiter: „Die Palmstraße ist für die Anlieger ausschließlich über die Haagener Straße und den Senigalliaplatz erreichbar.“

Der Busverkehr

Der Busverkehr wird umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Spitalstraße gegenüber der Haltestelle Krankenhaus. Diese Haltestelle ist auch Startpunkt für den neuen Schulweg der Schüler der Hebelschule aus Tüllingen, die mit der Linie 8 pendeln.

Die Finanzen

Insgesamt, so Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, seien die Arbeiten bislang erwartungsgemäß gelaufen und im Kostenrahmen geblieben.

Die Gesamtkosten beziffert die Stadt auf 4,8 Millionen Euro. Neben dem Beitrag der Kommune wird das Stadtentwicklungsprojekt auch mit Mitteln des LÖ-Investors, der Unternehmensgruppe Widerker (rund 500 000 Euro), und aus dem Städtebauförderungsprogramm für das Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ (860 000 Euro) finanziert.

Der Wandel der Stadt

Lutz abschließend: „Die Maßnahmen sind eine Investition in die Zukunft: Anstelle von Baggern und Bauzäunen finden wir dann mehr Aufenthaltsqualität inmitten modernster Infrastruktur, klimaangepassten Flächen und neue Gelegenheiten zum Verweilen und Zusammenkommen.“

Die Bürgerinformation

Projektleiter Stefan Weber wird wöchentlich dienstags von 9.30 bis 10 Uhr vor Ort sein (Ecke Am Hebelpark / Turmstraße).

www.loerrach.de/turm-palmstrasse