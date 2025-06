Lörrach: Baugebiet im Stadtteil Haagen ist fertiggestellt

Das Grüne Tal

Das Grüne Tal verläuft zwischen Manzentalbach und Zum Burgblick von Norden in Hanglage zwischen den Gebäuden in der Willi-Eichin-Straße und der Beliststraße bis zur Straße Am Anger im Süden. Der Anger bildet mit der gleichnamigen Straße den südlichen Abschluss. Zwischen dem neu geschaffenen Wohnraum entsteht ein neuer Lebensraum mit neuen Spielflächen und Sitzgelegenheiten. Klimabeständige Bäume und weitere Bepflanzung spenden Schatten und sorgen für ein gutes Mikroklima. Auch der angrenzende Anger werde so gestaltet, dass dieser von den Bewohnern als gemeinschaftlicher Verkehrsraum verstanden und genutzt wird. „Das Neubaugebiet Belist vereinbart die notwendige Wohnverdichtung mit der nachhaltigen Entwicklung des Quartiers“, wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić zum Abschluss des Wohnungsbauprojekts zitiert. Und weiter: „Dabei fügt es sich besonders gut in die charakteristische Lage unserer schönen Stadt ein: Der Landschaftsbau leistet mit der klimaangepassten Bepflanzung und dem Wasserlauf einen wichtigen Beitrag für das örtliche Mikroklima, das besonders bei uns in Südbaden spürbar wärmer wird. Der Platz für Groß und Klein zum Spielen und Erholen trägt seinen Teil dazu bei, dass sich die Anrainer in ihrem Quartier auch draußen zuhause fühlen können.“

Die Herausforderung bei der Planung der Ausgleichsfläche im Neubaugebiet Belist war laut Mitteilung, die Entwässerung der anliegenden Wohnbebauung bei der Landschaftsgestaltung mitzudenken. Das Grüne Tal als Begegnungsraum ist deshalb gleichzeitig als naturnaher Wasserrückhaltebereich gestaltet. Niederschlagswasser wird in offenen Rinnen gesammelt und über den kurvenreichen Wasserlauf in einem temporären Wasserbecken am Übergang zum angrenzenden Anger zurückgehalten. Dieses Becken, das je nach Niederschlagsmenge auch trocken liegen kann, ist biotopähnlich gestaltet. Kiesflächen, Randbepflanzungen sowie diverse Sitz- und Spielelemente dienen nicht nur der attraktiven Nutzung für Groß und Klein, sondern wirken sich auch günstig auf die Befestigung des Geländes und der gemäßigten Versickerung des Oberflächenwassers aus.