Lörrach Baugenossen auf Erfolgskurs

Gute Nachrichten hatte das Vorstandsteam der Baugenossenschaft (BG) Familienheim, Christine Höhner und Gunther Braun, sowie der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Ute Lusche am Donnerstagabend für die Anwesenden bei der Mitgliederversammlung im Gepäck.

Lörrach (was). Nachdem Anfang des Jahres in der Basler Straße 65 das Gebäude abgerissen worden war, konnte nun mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses mit zwölf Wohneinheiten sowie der neuen BG-Geschäftsstelle im Erdgeschoss an gleicher Stelle begonnen werden.

Sozial verträglichen Wohnraum schaffen

„Uns ist es wichtig, vor Ort und für sie erreichbar zu sein“, hob Braun hervor mit Blick auf die zukünftige Adresse hervor. Zudem betonte er das oberste Ziel der Wohnungsbaugesellschaft: Bestand erhalten und günstigen Wohnraum ermöglichen. „Wir wollen an diesem Konzept festhalten.“ Es müsse möglich sein, sozial verträglichen Wohnraum zu schaffen. Auch die bisherigen Räume in der Brombacher Straße sollen als Wohnungen reaktiviert und saniert werden.

Projekte

Als weitere aktuelle Projekte der BG Familienheim führte Braun darüber hinaus unter anderem die Sanierung der Heizungsanlage in zwei Häusern in der Elsässer Straße in Weil am Rhein, den Einbau neuer Fenster in einem Haus in der Schopfheimer Hauptstraße oder auch die Erschließung eines Grundstücks in Hausen an. „Wir sind darauf angewiesen, Grundstücke zu bekommen“, erklärte er, was aber nicht einfach sei. Deshalb stehe die BG auch in Gesprächen mit den Kommunen im Landkreis.

Bei den Wohnungen selber sieht der Vorstand kein Problem, diese zu vermieten, da die „Liste der Bewerber lang“ sei und in der Region jeglicher zur Verfügung stehender Wohnraum überbucht.

Personal

Ute Lusche stellte den anwesenden Mitgliedern den neuen Geschäftsführer der BG, Jochen Jansen, vor. Er wird zum 1. Januar 2018 sein Amt antreten. Jansen ist, wie er erzählte, 33 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes. Seit fünf Jahren arbeitet er beim Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen und ist dort Prüfungsleiter für die Baugenossenschaften in Südbaden. Der studierte Volkswirtschaftler freut sich auf die neue Herausforderung in Lörrach und möchte den eingeschlagenen Weg der BG Familienheim weiterführen und – wenn sich die Möglichkeit ergibt – weiter entwickeln.

Finanzen

Im Bereich Finanzen konnte sich das Vorstandsteam ebenfalls über eine positive Entwicklung im vergangenen Jahr freuen. Die Kosten für Instandhaltungen fielen – wie Höhner erläuterte – etwas geringer aus als im Vorjahr und stehen den Mieterlösen aus den im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen erfolgten Mietmehreinnahmen gegenüber.

Wahlen

Einstimmig in den Aufsichtsrat wieder gewählt wurden Joachim Sproß und Klaus Jost.

Baugenossenschaft Familienheim Lörrach

Mitgliederzahl: 566

Wohnungsbestand: 393 Wohneinheiten, 209 Stellplätze und 18 Garagen in Lörrach, Grenzach-Wyhlen, Weil am Rhein, Schopfheim, Hausen und Schönau

Telefon: 07621/577280

E-Mail: info@familienheim-loerrach.de

www.familienheim-lörrach.de