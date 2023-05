Lörrach Baugenossenschaft setzt auf Sanierung statt auf Neubau

Höhere Kosten für Mieter

Die Arbeiten im Lerchenhof und an der Bühlstraße sind abgeschlossen, nun konzentriert sich die Genossenschaft erst einmal auf den Bestand – und damit auf Sanierungen. Insgesamt wollen Geschäftsführer Andreas Seiter und der weitere Vorstand in diesem Jahr vier Millionen Euro investieren, wie es beim Bilanzpressegespräch hieß. Gleichzeitig greift die „moderate“ Mietpreiserhöhung, die 2022 um ein Jahr verschoben wurde und turnusmäßig alle drei Jahre ansteht. Wegen des Ende 2023 auslaufenden Gasliefervertrags müssen sich Mieter auch auf eine höhere Nebenkostenabrechnung einstellen: Für eine 70-Quadratmeterwohnung fallen bei ähnlichem Verbrauch 140 statt bisher 70 Euro an, erklärt Seiter. Der Gasliefervertrag wurde in der vergangenen Woche für ein Jahr abgeschlossen, im Vergleich zum vorherigen günstigeren, der über drei Jahre lief.

Kritik an der Politik

Insgesamt setzt die Genossenschaft daher auf ein angepasstes Heizverhalten der Mieter, zugleich werden aber auch die energetischen Maßnahmen fortgesetzt. Im Jahr 2022 wurden alleine für neue Heizungen und Fernwärmeanschlüsse rund 500 000 Euro aufgewendet. Dieses Jahr werde allein die Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen im Energiesektor nochmals rund 600 000 Euro kosten. Konkret geht es um den vom Gesetzgeber vorgegebenen hydraulischen Abgleich von einzelnen Heizkörpern in den Wohnungen und dem Versuch, Vorlauftemperaturen an den Heizanlagen zu senken. Dies bringe aber nur eine Energieeinsparung von drei bis fünf Prozent, während alleine eine Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad Celsius schon sechs Prozent bringe. „Das lässt und manchmal an der Politik zweifeln“, kritisierte Geschäftsführer Seiter die gesetzgeberischen Vorgaben.