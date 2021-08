Lörrach Baustart für Lörrachs erste echte Fahrradstraße

Der Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit bittet um Verständnis für die notwendigen Verkehrsbeschränkungen. Bei Regenwetter kann sich der Baustellenablauf zeitlich verschieben. Die Informationen zum Baustellenablauf sind zur Einsicht mit den Verkehrszeichenplänen auf der Internetseite der Stadt nachzulesen. Die Anwohner erhalten zusätzlich eine Baustelleninformation per Postwurfsendung. Für die sechs Bauabschnitte ergeben sich vom 16. August bis voraussichtlich 24. September die nachfolgenden Änderungen.

Bauabschnitt I:

Berliner Platz/Tumringer Straße bis Ötlinger Straße,

16. bis 21. August

Radfahrer in Fahrtrichtung Berliner Platz werden über die Tumringer Straße umgeleitet. Da der Einmündungsbereich Spitalstraße bis in die Tumringer Straße gesperrt ist, werden die Fußgänger im Bereich Parkschwimmbad/Spitalstraße um den Berliner Platz herumgeleitet. Die Zu- und Abfahrt Binzener Straße ist nur über die Ötlinger Straße möglich.

Bauabschnitt II:

Kreuzung Ötlinger Straße bis in die Kreuzung Körnerstraße halbseitig,

23. bis 28. August

Die Durchfahrt Ötlinger Straße ist nicht mehr möglich. Die Zufahrt zum Parkplatz REWE ist aus Richtung Wiesentalstraße möglich. Die Umfahrung des Bereichs von der B317/Wiesentalstraße ist über die Teichstraße beziehungsweise Tumringer Straße möglich. Für die Anwohner und Anlieger der nördlichen Spitalstraße erfolgt die Zu- und Abfahrt jeweils aus und in Richtung Berliner Platz.

Die Einbahnstraßenregelung wird für diese Zeit aufgehoben. Die Zufahrt zum Krankenhausparkplatz/Vogelbachareal bleibt über die Tumringer- und Körnerstraße möglich. Es kann durch die Bauarbeiten zu Wartezeiten kommen.

Bauabschnitt III:

Kreuzung Körnerstraße halbseitig bis Riesstraße,

30. August bis 3. September

Aus Richtung Süden/Weinbrennerstraße ist die Zufahrt Spitalstraße bis zum Kreiskrankenhaus (Notfallzufahrt) möglich. Die Umfahrung erfolgt über die Teich- und Wiesentalstraße. Das Durchfahrtsverbot in der Spitalstraße vor dem Kreiskrankenhaus wird für den Zeitraum aufgehoben, sodass die Abfahrt des Verkehrs aus Richtung Riesstraße gewährleistet ist.

Bauabschnitt IV:

Kreuzungsbereich Riesstraße bis Senser Platz/Röntgenstraße,

6. bis 10. September

Die Anfahrt des Kreiskrankenhauses, insbesondere auch die Notfallzufahrt ist in diesem Zeitraum ist nicht über die Spitalstraße möglich. Sie erfolgt über die Teich- und Kanderner Straße zur Rückseite des Kreiskrankenhauses. Die Wegführung ist ab der Wiesental- und Weinbrennerstraße ausgeschildert. Die Durchfahrt Spitalstraße von der Tumringer Straße beziehungsweise vom Senigallia Platz ist nicht mehr möglich.

Die Riesstraße wird zur Sackgasse. Die Einbahnstraßenregelung in der Ries- und Tumringer Straße zwischen Luisen-/Körnerstraße und Senigallia Platz wird aufgehoben, um die An- und Abfahrt der Anlieger Tumringer- und Riesstraße zu gewährleisten. Das gleiche gilt für die Anlieger der Spitalstraße zwischen Ries- und Körnerstraße. Die Zufahrt zur Fußgängerzone Senser Platz/Grabenstraße ist in diesem Bauabschnitt noch nicht beeinträchtigt. Dafür ist ab diesem Bauabschnitt der Buslinienverkehr von den Sperrungen betroffen.

Die Haltestellen „Hebelpark“ in der Turmstraße, „Senigallia Platz“ in der Palmstraße, „Krankenhaus“ in der Spitalstraße sowie „Weinbrennerstraße“ in Fahrtrichtung Süden werden nicht bedient. Die nächsten Haltestellen nach dem Busbahnhof sind „Museum“ und „Alter Markt“ und „Burghof“ in der Basler Straße und Herrenstraße.

Bauabschnitt V:

Kreuzungsbereich Senser Platz/ Röntgenstraße bis Einmündung Spitalstraße Süd,

13. bis 17. September

Die Zufahrt Fußgängerzone aus Richtung Süden/Weinbrennerstraße ist in diesem Bauabschnitt nicht mehr möglich. Der Lieferverkehr sowie berechtigte Anwohner und Anlieger des Riesgässchens, Senser Platz und Grabenstraße können die Fußgängerzone aus Richtung Norden über die Tumringer Straße anfahren. Das Einfahrtsverbot am Senigallia Platz wird für diesen Zeitraum aufgehoben.

Für die Zu- und Abfahrt der Röntgenstraße/Rainstraße sowie des AMBULO wird die Einbahnregelung in diesem Straßenabschnitt aufgehoben. Die An- und Abfahrt ist nur aus Richtung Weinbrennerstraße möglich. Die Zufahrt zum Kreiskrankenhaus (Notfallzufahrt) ist nur aus Richtung Norden über die Tumringer- und Riesstraße möglich.

Der Buslinienverkehr entfällt in beide Fahrtrichtungen. Somit werden die Haltestellen „Senser Platz“, „Grabenstraße“, „Hebelpark“, „Senigallia Platz“, „Krankenhaus“ sowie „Weinbrennerstraße“ in beide Fahrtrichtung (ausgenommen die Linie 8 nach Tüllingen) nicht bedient. Die nächsten Haltestellen nach dem Busbahnhof sind „Museum“ und „Alter Markt“ und „Burghof“ in der Basler Straße und Herrenstraße.

Bauabschnitt VI:

Einmündung Spitalstraße Süd bis in den Kreuzungsbereich Weinbrennerstraße/ Teichstraße/ Rainstraße,

20. bis 24. September

Die Zufahrt zum Kreiskrankenhaus (Notfallzufahrt), die Anfahrt der Spitalstraße zwischen Weinbrennerstraße und Krankenhaus einschließlich der Zufahrt Spitalstraße Süd (Karstadtparkhaus) mit Teichstraße sowie der Rain- und Röntgenstraße, der Fußgängerzone Senser Platz/Grabenstraße und des Riesgässchens sind nur aus Richtung Norden über die Tumringer und Riesstraße möglich. Die Einbahnstraßenregelungen werden hierfür aufgehoben.

Die Durchfahrt Weinbrennerstraße aus Richtung Aicheleknoten ist nicht möglich. Die Abfahrt Richtung Wiesentalstraße/B 317 ist über die Basler-/Clara-Immerwahr-Straße möglich. Die Innenstadt sollte über Baumgartner- und Bahnhofstraße umfahren werden.

Der Buslinienverkehr entfällt nach wie vor in beide Fahrtrichtungen. Somit werden die Haltestellen „Senser Platz“, „Grabenstraße“, „Hebelpark“, „Senigallia Platz“, „Krankenhaus“ sowie „Weinbrennerstraße“ in beide Fahrtrichtung (ausgenommen die Linie 8 nach Tüllingen) nicht bedient. Die nächsten Haltestellen nach dem Busbahnhof sind „Museum“ und „Alter Markt“ und „Burghof“ in der Basler Straße und Herrenstraße.

Am Tag des Deckeneinbaus, dieser soll laut Planung am Donnerstag, 23. September, erfolgen, entfällt außerdem für die Zeit von 17 bis 20 Uhr auch die gesamte Buslinie 8 nach Tüllingen.