Lörrach: Baustellen dauern durchweg länger

Ein „Jahrhundertprojekt“

Gleichzeitig sieht OB Jörg Lutz die Verlegung im Innenstadtbereich als „Jahrhundertprojekt“ an. „Es ist alternativlos.“ Doch da die Leitungen auch geschweißt werden müssen, ist der personelle Einsatz hoch, Fachkräfte hingegen auch hier ein begrenzender Faktor.

Wie es weitergeht

Hoffnung, dass die Fernwärmeleitungen innerhalb kurzer Zeit in der Stadt verlegt sind, macht Lutz nicht. Vielmehr blickte er am Aicheleknoten schon direkt in Richtung Galeria. Auch in der Fußgängerzone stehe noch die Verlegung an.