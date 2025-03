Lörrach: Baustellen und Umfahrungen wegen des Breitbandausbaus

Umfahrung nötig

Die Durchfahrt zwischen den Ortsteilen Hauingen und Brombach auf der Unterdorf-, Steinen- und der Schopfheimer Straße ist damit nicht möglich. Der Durchgangsverkehr wird gebeten, die Brücken- und Franz-Ehret-Straße großräumig zu umfahren. Auch der Verkehr der Buslinien 16, 54, 10 und 7300 ist betroffen.

Die Parkplätze an der Ortsverwaltung und die Lehrerparkplätze nördlich der Astrid-Lindgren-Schule können während der Sperrung nicht angefahren werden. Hier kann auf die Parkplätze um die Turn- und Festhalle ausgewichen werden.

Einbahnstraße

Eine weitere Verbesserung im Glasfasernetz erfolgt im Auftrag von Vodafone: Die Leitungsarbeiten beginnen am Montag, 31. März, und ziehen sich vom Zollweg bis zur Ausstraße. Die Dammstraße muss im jeweiligen Baustellenabschnitt zwischen Basler Straße und Käppelestraße aus Platzgründen als Einbahnstraße ausgewiesen werden.

In der Basler Straße ist überwiegend der Fußgängerverkehr betroffen. An der Ostseite werden Fußgänger über den Treppenweg zur Alten Basler Straße umgeleitet. Der Bushalt an der Haltestelle „Stetten Grenze“ kann sich verschieben. Die Fahrspuren werden zeitweise auf jeweils eine pro Fahrtrichtung reduziert.

Ab den Osterferien

Mit Beginn der Osterferien am 14. April bis längstens 25. April werden die Arbeiten in der Dammstraße in mehreren Bauabschnitten jeweils mit Einbahnregelung aus Richtung Basler Straße fortgesetzt. Der Verkehr aus Richtung Wiesentalstraße/B 317 zur Basler Straße wird großräumig über die Clara-Immerwahr-Straße umgeleitet. Die Zufahrt zur Friedrich-Ebert-Straße ist – je nach Baustellenabschnitt – aus Richtung Wiesentalstraße beziehungsweise Basler Straße möglich. Von der notwendigen Einbahnstraßenregelung sind auch die Buslinien 6 und 9 betroffen. Die Bushaltestellen „Neumatt“ in der Käppelestraße und „Friedrich-Ebert-Straße“ in der Dammstraße in Fahrtrichtung Weil am Rhein beziehungsweise Stetten-Süd können in dieser Zeit nicht bedient werden. Die Arbeiten in der Käppelestraße finden in den Gehwegbereichen statt. Hier kann es während der Arbeitszeiten zu Beeinträchtigungen kommen. Die Arbeiten sollen laut Stadt bis zum 30. April abgeschlossen werden.

Eine Listung der Baumaßnahmen finden sich unter www.loerrach.de/Breitbandausbau-Baustellen.