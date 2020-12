Lörrach Bedrückte Stimmung an Heiligabend

Aber mein Cousin Herbert, zehn Jahre älter als ich, und mein großer Bruder Horst, sieben Jahre älter, fehlten. Herbert war Soldat und irgendwo an der Ostfront eingesetzt, wo er auch Monate später gefallen ist. Von meinem Bruder wusste ich, dass meine Mutter erleichtert erzählte, dass er als junger Soldat in Konstanz am Bodensee stationiert war. Dass wenige Wochen später, als wir auf einem Schiff Richtung Westen unterwegs waren, er auf einem anderen Schiff Richtung Front von West nach Ost transportiert wurde. Seine Einheit sollte die russischen Angriffe im Samland (nördliches Ostpreußen) mit bekämpfen. Später wurde er am rechten Arm verwundet, konnte aber gehen und laufen und bekam einen Marschbefehl zu Lazaretten im Westen. So kam er im April 1945 in Mecklenburg an und bei einem Bauer unter.

Doch zurück zum Weihnachtsfest 1944. Am reichbestückten Tisch versammelten sich mein Eltern und meine Gasteltern. Meine Mutter war die Schwester von Tante Lucie und mein Vater war der Bruder von Onkel Paul. Dazu gesellte sich noch Tante Grete, eine etwas schrullige ledige Schwester von den Gebrüdern Klettke.

Meine Eltern waren zum Fest nach Neuteich gekommen, aber mit der Eisenbahn, denn unser Auto musste mein Vater wegen Spritmangels stilllegen. Ich erinnere mich an eine bedrückte Stimmung an Heilig Abend. Klar, die Erwachsenen haben mich thematisch von deren Sorgen ferngehalten. Sie aber machten offensichtlich Pläne über eine Flucht in den Westen, denn die sowjetrussische Front kam immer näher.

Aufregendes Abenteuer nur wenige Tage nach Neujahr

Ich war ganz stolz, dass ich als Weihnachtsgeschenk den „Stabilbaukasten“ vom Cousin Herbert geschenkt bekam. Über den kleinen Rucksack, den ich auch unter dem Weihnachtsbaum fand, machte ich mir keine Gedanken. In meiner Anwesenheit sprachen sie nicht über: Was muss wie verpackt werden? Wer nimmt was?

Nur wenige Tage nach Neujahr begann, was ich teilweise als aufregendes Abenteuer empfand. Als wir auf den wohl letzten Zug von Tiegenhof nach Dirschau warteten, hörten wir in der Ferne Geschützdonner und aus der Richtung Tiegenhof Gewehrschüsse. Auf meine Frage, wo und wer dort schießt, erzählte mir ein Bahnbeamter, dass dort KZ-Häftlinge aus Stutthof verladen werden, und damit keiner flieht, würde in die Luft geschossen. Heute weiß man, dass es anders war.

Zurück zu Weihnachten 1944. Der Esstisch und der „Bunte Teller“ für mich waren reichlich bestückt. Das lag natürlich mit daran, dass Onkel Paul und Tante Lucie ein Kolonialwarengeschäft hatten. Heute würde man sagen, es war ein größeren „Tante-Emma-Laden“. Es gab, nachdem ein Mitarbeiter namens Timm zur Wehrmacht eingezogen wurde, zwei Verkäuferinnen, denn manche Waren, wie eingelegte Heringe oder selbstgemachtes Sauerkraut, mussten pro Kunde aus dem Keller geholt werden. Mangel mussten ich und die anderen Familienmitglieder nicht leiden. Ich erinnere mich auch an Marzipan-Formen in der Vorweihnachtszeit, und es gab auch Schokolade, Weihnachtsplätzchen und Persipan, eine marzipanähnliche Masse aus speziellen Aprikosen und Pfirsichkernen anstatt Mandeln.

Bedenken wegen der Bedrohung

Meinen Vergleich zwischen Weihnachten 1944 und 2020 sollte man nicht unter den Erinnerungen des Elfjährigen, sondern mit dem Einfühlungsvermögen für Erwachsene bedenken. Heute haben verantwortungsvolle Erwachsene Bedenken wegen der Bedrohung durch die Covid19-Pandemie. Ansteckung, Verlust von Angehörigen, all das macht Angst oder mindestens Bedenken. Damals aber hatten die Erwachsenen die Angst vor dem Krieg, vor dem Verlust des eigenen Hab und Gut.

Was wird aus mir und meinen Angehörigen? Wo werde ich landen, wo kann ich bleiben? Was wird aus meiner Familie und mir? Ich glaube, das sind schon Unterschiede. Also sind meine Gedanken doch falsch, zwischen Weihnachten 1944 und Weihnachten 2020 einen Vergleich anzustellen. Bei allen Ängsten heute ist die Welt doch nicht ganz so schlimm, wie vor 76 Jahren.