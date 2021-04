Lörrach Beeinträchtigungen für „Ertüchtigung“

Sperrung am 29. und 30. Mai

Die Arbeiten sollen Ende Mai mit einer Sperrung des Knotenpunkts am 29. und 30. Mai beginnen, ergänzte Klaus Trefzger von der Firma Rapp Regioplan. An diesen Tagen soll die Baustelle eingerichtet werden.

Die ersten vier Bauphasen sind für dieses Jahr geplant, die letzte Phase witterungsbedingt wohl erst 2022. In der ersten Phase (29. Mai bis voraussichtlich 22. Juli) werden mehrere Wasserleitungen verlegt und die Einmündung von der L 138 in die B 317 gesperrt.

In der zweiten Phase (25. Juli bis 1. September) erfolgt die Dammverbreiterung für die zusätzliche Fahrspur auf der Bundesstraße aus Richtung Steinen sowie Arbeiten an der künftigen Ampelanlage. Die Einmündung in die L 138 wird hierfür gesperrt.

In der dritten Phase folgt zunächst die Deckensanierung der L 138 zwischen B 317 und Entenbad (5. September bis 19. November) und anschließend zwischen Entenbad und Hauinger Straße (21. November bis 2. Dezember), jeweils unter Sperrung des betroffenen Abschnitts. Eine halbseitige Sperrung der B 317 ist in der vierten Phase (5. bis 10. Dezember) notwendig, wenn die neue Mittelinsel und die Ampel auf der B 317 eingebaut werden, so Trefzger.

In der fünften Phase im Jahr 2022 soll schließlich unter einwöchiger Vollsperrung der Bundesstraße der Deckeneinbau erfolgen.

Die Umleitungen sind in Fahrtrichtung Schopfheim ab Haagen über Brombach beziehungsweise in Richtung Lörrach ab dem Kreisverkehr Steinen über Hauingen und Haagen vorgesehen.