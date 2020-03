Lörrach Beethoven meets Zappa

Hin und Her zwischen den Genres

Um nur einige Beispiele herauszugreifen: In „Spain“, einer Paraphrase über das wohl berühmteste Gitarrenstück, das „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin Rodrigo, schreibt Chick Corea eine seiner berühmten Latin-Jazz-Improvisationen über den klagenden Ton des populären langsamen zweiten Satzes und verjazzt das Werk, wobei sich die Interpreten voll ins Zeug legen.

Überhaupt geht es zwischen den Genres hin und her: Da erklingt eine Hommage an Warschau in experimenteller Klanggestalt von David Bowie. Oder man denke nur an das aufregendste Stück, Frank Zappas „Bebop Tango“, schon vom Titel her ein Widerspruch in sich. Denn das geht eigentlich nicht zusammen, wird aber von Zappa, so sagt es Runge in seiner unterhaltsamen Moderation, genial gelöst.

An dem Abend gibt es manche radikale Kombination. Da folgt auf Beethovens „Adelaide“, wo die Worte mit den Instrumenten nachgezeichnet werden, Russenjazz: zwei Stücke des viel zu wenig bekannten Nikolai Kapustin – den spielen sie immer, egal ob es passt oder nicht. Hier passt es ganz prima, dieser ausgeschriebene Jazz mit einem Schuss russischer Seele und einer Prise Burleske à la Schostakowitsch. Ja, und dann natürlich Miles!

Miles Davis ist ein wahrer Revolutionär im Jazz, er hat den Cool Jazz erfunden. Von ihm gab es eine modale Davis-Nummer, gespielt in atemberaubender Qualität.

Gut ausbalanciert ist alles bei dieser First-Class-Duoformation. Runge & Ammon agieren traumwandlerisch sicher, sind bestens aufeinander eingestimmt, werfen sich die Bälle zu. Wie Cellist und Pianist die Instrumente kombinieren, wie sie ihre Soli gegenseitig untermalen, wie die Themen ausschwingen, das muss man gehört haben.

Runge & Ammon sind eine Klasse für sich. Ammon mit einem lebendigen, dynamischen Flügelklang, Runge mit einem runden, elastischen Celloprofil. Zwei erfahrene Top-Musiker, deren Spiel sich an Tasten, Saiten und Bogen gut verzahnt. Ihr „Roll Over“ ist aber kein Best of, sondern ein thematisches Programm mit rotem Faden. Geht es doch um Perspektiven und historische Bezüge, um die Geschichte und Entwicklung der Pop- und Rockmusik und um den Jubilar des Jahres. So wird Beethoven den ikonischen Avantgardisten aus der Pop-, Rock- und Jazzszene gegenübergestellt.

Besonders schön und gefühlvoll in der Cavantina aus dem Streichquartett op. 130 mit ihrem beklemmenden Mittelteil. Natürlich kann Runge, dieser gewiefte Kammermusiker und Quartettspieler, der die Beethoven-Quartette mit seinem Artemis-Ensemble oft gespielt hat, auf seine Erfahrungen zurückgreifen und den Geist dieses rezitativischen Klagegesangs perfekt einfangen.

Ähnlich wie im Adagiosatz (Arioso dolente), einer Bearbeitung aus der späten Klaviersonate op. 110, den sie in ein elegisches Stück für Streicher und Klavier umgeschrieben haben. Was diesem ganz unglaublichen Werk aber nicht schadet, im Gegenteil, man ist ergriffen von dieser schmerzlichen Melodie.

Dass auch Beethovens erste Sonate für Klavier und Cello op. 102, ein Originalwerk, in seiner komprimierten und reduzierten „freien“ Form erklingt, ist ein Muss für jeden Cellisten und versteht sich bei einem solchen Beethoven-Programm von selbst.