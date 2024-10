Lörrach: Begegnungen im Theater

Ein Stockwerk höher haben einige der zehn Festangestellten ihre Büros. Tempus fugit sei im Prinzip ein mittelständischer Betrieb mit einem Jahresumsatz von etwa einer Million Euro, erklärt Reiß. An diesem Tag geht es auch hinauf in die Regie, wo der Veranstaltungstechniker André Kulawik die Fragen der Besucher beantwortet. Zwei Azubis stehen ihm in der Regel zur Seite.

Von dort hat man einen guten Blick in den Veranstaltungsraum, den ehemaligen Altarraum, der am Sonntag den kleinsten Besuchern vorbehalten war. „Hör mal, wie das tönt“ ist ein Abenteuer rund um die Welt der Geräusche. Dabei werden die Kinder in einem stimmungsvoll beleuchteten Zelt mit projizierten Bildern sowie durch das Schauspiel von Karin Maßen und Laura Huber, aber auch durch die Saxofonklänge von Johan Olsson inspiriert. Und auf einmal wissen sie, wie es klingt, wenn man ein Eis schleckt – und vieles mehr. All dies laufe ohne Sprache, dafür mit viel Bewegung ab, erklärt Huber. Es gehe dabei ums Zuhören.

Ums Zuhören geht es auch im Begegnungsraum „Wünsche“. Dort haben Edwin Engeser, Martin Kilwing und Lisa Brutschin Möglichkeiten geschaffen, sich gegenseitig Wünsche mitzuteilen – öffentlich an einer Tafel oder mit dem Mikrofon – oder auch indirekt, auf faltbaren Zetteln oder in einem Gästebuch.