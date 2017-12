Lörrach Begehrte Nordmänner

Ein Baum muss her! Im Endspurt vor Weihnachten läuft auch in Lörrach der Christbaumverkauf auf Hochtouren. Wir haben einige Anbieter besucht und nach aktuellen Baumtrends gefragt. Am liebsten ist den Kunden eindeutig die Nordmanntanne.

Von Susann Jekle

Lörrach. In vier Tagen ist Heiligabend – spätestens dann wollen die meisten Lörracher einen prächtig geschmückten Christbaum im Wohnzimmer stehen haben. Die Auswahl an Anbietern in der Stadt ist groß, genauso die Vielfalt an Baumgrößen.

Im Blumen- und Gartencenter Schmitt werden handverlesene Tannen aus dem Schwarzwald verkauft. Dafür fährt Wolfgang Schmitt bereits Monate zuvor ins Kinzigtal und sucht nach den schönsten Bäumen fürs Weihnachtsgeschäft. Die beliebteste Größe liegt laut Schmitt zwischen 1,80 und zwei Metern.

Ein Trend, von dem der leidenschaftliche Gärtner wenig hält, ist das Bäumchen im Topf. „Der Weihnachtsbaum ist keine Zimmerpflanze“, sagt er. Der Baum gehöre nur über die Festtage und den Jahreswechsel in die Wohnung.

Zwar verkaufe er auch Bäume im Topf, diese seien jedoch – anders als bei vielen anderen Anbietern – direkt in diesem gewachsen. Dadurch müssen die Wurzeln nicht abgehackt werden, damit das Bäumchen in den Topf passt. „Das Abhacken ist für die meisten Bäume das Todesurteil“, erklärt Schmitt.

95 Prozent aller bei Schmitt verkauften Christbäume sind Nordmanntannen. Diese Sorte erfreut sich auch deutschlandweit der größten Beliebtheit. Schätzungsweise 30 Millionen Weihnachtsbäume werden jährlich in Deutschland verkauft.

Auf den letzten Drücker

Die Firma König verkauft unter anderem vor dem Landratsamt in der Palmstraße Weihnachtsbäume. Auch hier am gefragtesten: die Nordmanntanne. Außerdem gibt es ein paar hochgewachsene Blaufichten. „Die meisten Bäume sind zwischen einem Meter und 1,70 Meter hoch“, sagt Jerôme Moni. Dass es tatsächlich Leute gibt, die auf den allerletzten Drücker ihren Baum kaufen, kann Moni bestätigen. „Vorletztes Jahr kamen an Heiligabend Leute, die um 11 Uhr noch schnell einen Christbaum gekauft haben“, erzählt er. Da der Heiligabend dieses Jahr aber auf einen Sonntag fällt, muss der Baumkauf bis Samstag erledigt sein.

Auf dem Bühlerhof zwischen Haagen und Wittlingen werden seit 25 Jahren Weihnachtsbäume aus eigenem Anbau verkauft. Gefällte Tannen können direkt auf dem Hof ausgewählt werden, Kunden können ihren Baum aber auch selbst auf der Christbaumplantage der Familie Bühler schlagen. „Bei uns gibt es Bäume in allen Größen“, sagt Aron Bühler. Zwischen einem und acht Metern reicht die Auswahl an Nordmanntannen. Am kommenden Samstag, 23. Dezember, gibt es auf dem Bühlerhof außerdem Bewirtung mit Punsch, Glühwein und Würstchen. „So wird aus dem Christbaumkauf ein Erlebnis“, freut sich Bühler.

Auch am Fuße des im vergangenen Monat neu enthüllten „Männle“ auf dem Senser Platz werden ausschließlich Nordmanntannen angeboten. Kunden haben die Wahl vom Minibäumchen im Topf bis hin zu Zwei-Meter-Gewächsen: „Alle Größen sind beliebt“, sagt der Verkäufer.