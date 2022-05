Lörrach „Bei Mobilität tut sich nichts“

„In Sachen Verkehr und Mobilität tut sich in Lörrach beinahe nichts. Lediglich eine Fahrradstraße in der Spitalstraße wurde eingerichtet, gleichzeitig wurden gekennzeichnete Fahrradwege in den umliegenden Straßen abgeschafft“, erklärt IG-Sprecherin Natali Fessmann.

In „weiteren, langen acht Jahren mit Oberbürgermeister Lutz“ erwarte die Lörracher Bürger nicht viel – ähnlich wie in den vergangenen acht Jahren: „Die S-Bahn-Haltestelle am Zentralklinikum wird nicht kommen, dafür wurde die Zahl der Autostellplätze bereits von 1000 auf 1200 erhöht. Das Gesamtverkehrskonzept wird nicht kommen, ein Verkehrsexperte wird weiterhin nicht zu finden sein, genauso wie ein ÖPNV-Beauftragte“, prognostiziert Fessmann.