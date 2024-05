Von einer Probefahrt mit Pedelec nicht zurückgekehrt ist am Freitag ein Mann. Er war gegen 12.30 Uhr bei einem Fahrradgeschäft in Lörrach erschienen, um ein E-Mountainbike zu testen. Das unterschlagene E-Mountainbike hat einen Wert von mehr als 4000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Mittlerweile konnte ein 49 Jahre alter Mann ermittelt werden, welcher verdächtigt wird, das E-Mountainbike unterschlagen zu haben. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben an.