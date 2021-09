Lörrach „Bei uns sind alle willkommen“

Während des Stillstands von April 2020 bis April 2021 wurde immerhin 14-tägig ein Online-Treffen angeboten, die Resonanz war laut Simon aber eher überschaubar: „Wir haben damit etwa 40 Prozent der Jugendlichen abgeholt, den Rest haben wir nicht gesehen. Das hat aber auch unter den Aktiven nicht besser funktioniert.“

Kreiszeltlager auch für 2022 bereits abgesagt

Im Herbst soll es immerhin einen Wettkampf auf Kreisebene geben, berichtet Michael Huber, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Lörrach. Das Kreiszeltlager ist hingegen auch für das Jahr 2022 bereits abgesagt: Eine Veranstaltung mit 650 Jugendlichen, die auf engstem Raum in großen Zelten schlafen, sei derzeit unvorstellbar und angesichts des weiteren Verlaufs der Pandemie nicht planbar.

Dabei ist der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und den verschiedenen Feuerwehren in der Region wichtig. Denn im späteren Einsatzdienst kommt es regelmäßig vor, dass bei größeren Einsatzlagen Kräfte aus verschiedenen Gemeinden zusammenarbeiten – wie jüngst bei den Starkregenereignissen im Juli. „Es ist wichtig, so etwas schon in der Jugendarbeit aufzugreifen“, sagt Simon.

Zielorientierte Jugendausbildung

Grundsätzlich werde viel Wert auf eine zielorientierte Jugendausbildung gelegt. Stichwort: Teamwork. „Die kleinste Einheit besteht aus zwei Personen, aber auch ein 21-köpfiger Löschzug schafft viele Dinge nur zusammen“, betont der Stadtjugendfeuerwehrwart. „Kameradschaft wird früh vermittelt, denn nur als Gruppe können wir das Haus löschen, müssen uns dabei aber komplett aufeinander verlassen können“, bestätigt auch Simons Stellvertreter Justin Hojnacki.

Eine Besonderheit für diese Ziele ist der Spiel- und Sportabend am ersten Mittwoch des Monats der Brombacher Wehr. „Der hat sich bewährt und ist gut für das Teambuilding“, erklärt der dortige Jugendgruppenleiter Jan Baumann. Im größten Ortsteil gab es seit der Corona-Pause bereits fünf Neuzugänge und kurz vor den Sommerferien schnupperten noch einmal zwei Interessierte.

Grundsätzlich ist die Feuerwehr im Landkreis im Nachwuchsbereich gut aufgestellt. Simon: „Es gibt aber auch Regionen in Baden-Württemberg, da ist die Situation schon prekär.“ Die Jugendfeuerwehr Lörrach besteht aktuell aus gut 70 Kindern und Jugendlichen – darunter zwölf Mädchen – zwischen zehn und 17 Jahren, die sich auf die Abteilungen Lörrach, Brombach, Haagen sowie Hauingen als kleinste Gruppe verteilen.

Eintritt ab zehn Jahren möglich

Der Eintritt kann frühestens mit zehn Jahren erfolgen, in der Abteilung Lörrach beträgt das Mindestalter sogar zwölf Jahre. „Wir haben viele Anfragen von Neuneinhalbjährigen, aber auch mit 13 oder 14 rutschen noch welche rein“, sagt der Stadtjugendfeuerwehrwart. Die Erfahrung zeige zudem: Wer mit 14 noch dabei ist, zieht die Jugendfeuerwehr meistens auch durch und wechselt später in die Einsatzmannschaft.

Ab 17 Jahren dürfen die Jugendlichen „zweigleisig“ fahren, erzählt Simon. Sie sind zwar noch Mitglied der Jugendfeuerwehr, schnuppern aber schon bei den Aktiven rein und absolvieren den Grundlehrgang zum Feuerwehrmann. Außerdem findet ein Gespräch mit den Eltern statt.

Großteil der Aktiven aus der eigenen Jugend

Jedes Jahr schlagen rund zehn bis 15 Nachwuchskräfte diesen Weg in einer der Lörracher Abteilungen ein. Quereinsteiger im Erwachsenenbereich gibt es laut Huber hingegen fast keine, und wenn, sind es Zugezogene mit Feuerwehrhintergrund. Um so wichtiger ist eine gut aufgestellte Jugendwehr. „Der Großteil kommt aus der eigenen Jugend“, bestätigt Hojnacki, der selbst auf einen ähnlichen Feuerwehr-Lebenslauf zurückblicken kann. 2012 trat er in die Hauinger Jugend ein, 2019 wurde er nach der Probezeit zum Feuerwehrmann in der Aktivwehr befördert.

„Auf dem Dorf ist die Jugendfeuerwehr meistens ein Selbstläufer“, sagt Simon.­ Das spüre die Wehr im eher dörflichen Ortsteil Hauingen, während es „in der Stadt“ deutlich schwieriger sei, Nachwuchs zu gewinnen. „Aktuell sind wir darum auch sehr aktiv im Bereich Social Media eingestiegen“, erzählt Simon. Das Engagement beim Thema Brandschutz-Erziehung in der Schule soll ebenfalls verstärkt werden.

Denn die Jugendfeuerwehr steht in Konkurrenz zu Sportvereinen, Musikschulen und anderen Institutionen, in denen Kinder schon wesentlich früher aktiv sein können. In Baden-Württemberg gibt es zwar die Möglichkeit, eine Kinderfeuerwehr anzubieten, die Auflagen dafür sind laut Simon jedoch sehr hoch. Dazu bedarf es einer speziellen Ausbildung für die Betreuer und eines „komplett anderen Aufbaus“ des Programms.

„Das bekommen wir personell nicht hin,“ erklärt Huber. Denn schon jetzt absolvieren die Ausbilder diverse Lehrgänge für die Betreuung. Denn ein Zehnjähriger müsse anders ausgebildet werden als 16- oder 17-Jährige. „Wir differenzieren die Ausbildung meist in zwei bis drei Altersstufen, um sie altersgerecht zu gestalten“ erklärt Simon.

Mitmachen ist kostenlos

Was viele Neulinge und insbesondere deren Eltern laut Simon überrascht: Die Jugendfeuerwehr sowie die Uniform und die restliche Ausrüstung sind völlig kostenlos. Und: „Bei uns sind alle willkommen – egal welcher Herkunft. Zudem braucht man auch keine 1,90 Meter groß zu sein oder besonders sportlich“, betont Simon. Nicht jeder werde vielleicht mal Einsatzleiter, aber dennoch ein wichtiger Teil der Mannschaft. Justin Hojnacki ergänzt: „Unterschiedliche Typen machen die Feuerwehr gerade aus.“

Übungsabende und Kontakt

Die vier Abteilungen der Jugendfeuerwehr Lörrach treffen sich jeweils mittwochs zum Übungsabend am Gerätehaus beziehungsweise der Feuerwache Lörrach. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in Haagen sowie um 19 Uhr in Lörrach und Brombach. Nur in Hauingen findet dieser immer montags um 19 Uhr statt. Mehr Infos unter www.feuerwehr-loerrach.de/jugendfeuerwehr sowie auf Facebook und Instagram

