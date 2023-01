Lörrach. Ein 37-Jähriger befuhr am Freitag kurz vor 7 Uhr die Landstraße 138 von Steinen kommend und bog im Entenbad nach links in Richtung Bundesstraße 317 ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende 21-jährige Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.