Lörrach: Beim Dorfmarkt steppt der Bär

„Lebendiges Hauingen“ ist eine im Jahr 2018 gegründete Initiative, die den Wandel und das Leben im Dorf Hauingen aktiv mitgestalten will. Durch bürgerschaftliches Engagement werden Möglichkeiten für Begegnungen geschaffen und zusätzliche Impulse für das Zusammenleben gesetzt. Die Gemeinschaft sammelt und realisiert Ideen, um die Nachbarschaftshilfe zu verbessern, die Einflüsse von geplanten Neubauten lebenswert zu gestalten und die Lebensqualität aller Bürger im Dorf positiv zu beeinflussen.

Tag der offenen Tür geplant

In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats bestätigte Ortsvorsteher Günter Schlecht, dass die Gemeinschaft am Sonntag, 30. Juni, eine Art Tag der offenen Tür rund um die Nikolauskirche veranstalten wird. Das Motto lautet an diesem Tag von 13 bis 17 Uhr: „Hauingen – hier läuft was! Wir zeigen, was los ist ...“