Lörrach. Sommerferien in Sicht? Süßes Nichtstun und entspanntes Dolce far niente? Da ist man bei der Theatergruppe Minimix an der falschen Stelle. In der Alten Halle in Haagen herrscht jeden Montagabend rege Geschäftigkeit, denn das Team probt für sein neues Theaterstück „Funny Money“ von Ray Cooney. Zudem schraubt und baut abermals Philip Buser am Bühnenbild, das komplett in Eigenregie hergestellt wird.