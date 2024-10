Lörrach: Beim Jugendrat können die Wähler auch digital ihre Stimme abgeben

Wer zur Wahl steht

Insgesamt stehen sieben Kandidaten zur Wahl: Sami Abdallah (18 Jahre, Schüler am Hans-Thoma-Gymnasium), Benedikt Thadeus Baum (16 Jahre, Schüler am Hans-Thoma-Gymnasium), Mia Chausset (16 Jahre, Schülerin am Hans-Thoma-Gymnasium), Eos Griesinger (17 Jahre, Schülerin an der Waldorfschule), Amina Rayen Gmati (18 Jahre, Schülerin an der Kaufmännische Schule/Wirtschaftsgymnasium), Valerie Schultze (16 Jahre, Schülerin an der Kaufmännische Schule) und Nelson Wischt (15 Jahre, Schüler am Hans-Thoma-Gymnasium).