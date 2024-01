Ein Mann soll am Samstag gegen 11.30 Uhr eine 51-jährige Frau gepackt und beleidigt haben. Die 51-Jährige habe sich während des Narrenbaumstellens durch eine Absperrung gedrückt, um auf dem Alten Marktplatz in ein Bankinstitut zu gelangen und sei dann von dem Mann an den Armen gepackt und beleidigt worden. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht.