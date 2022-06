Lörrach Bender reagiert auf Roßkopf

Lörrach (bk). In einem offenen Brief an die Präsidiums-Mitglieder des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) hat Lörrachs Obergildenmeister Jörg Roßkopf Kritik geäußert (wir berichteten am Donnerstag). „Am 12. Juni (dem Wochenende des „Confett-Sommer-Festivals“, Anm. d. Red.) wurde mindestens einer Gastgruppe unseres Sommer-Festivals von einem Funktionsträger des VON die Teilnahme am Umzug verboten. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen gegenüber unser Befremden zum Ausdruck bringen, dass Repräsentanten des Verbandes aktiv in Veranstaltungen der Narrengilde Lörrach, die selbst nicht dem Verband angehört, eingreifen“, so Roßkopf.