Lörrach Besonderes Handwerk

Der 41. Lörracher Weihnachtsmarkt ist in vollem Gange. Über 100 Stände bieten ihre Waren an. Auf dem Senser Platz finden sich einige ausgefallene Stände. Zum ersten Mal dabei ist beispielsweise Benedikt Neukirch, der handgefertigte Kinderküchen und andere Holzarbeiten fürs Kinderzimmer anbietet.

Von Susann Jekle

Lörrach. „Ich bin zum ersten Mal überhaupt auf einem Markt“, erzählt Neukirch. „Sowieso ist das alles noch neu für mich.“ Der Familienvater aus Schallstadt bei Freiburg bietet erst seit kurzem Kinderküchen aus Holz an – eine Spüle und einen Herd mit Ofen. Auf die Idee kam er, da er beim Spielzeugkauf für seine eigenen Kinder merkte, dass es nicht das gab, was er sich vorstellte.

Da er handwerkliche Erfahrung und eine Werkstatt zu Hause hat, machte es sich Neukirch zur Aufgabe, Spielsachen zu bauen, „die schön, funktional, nachhaltig und pädagogisch wertvoll sind“. Er benutzt für die Herstellung den widerstandsfähigen Holzwerkstoff Valchromat, der organisch durchgefärbt und unbdenklich für die Gesundheit ist. Seine Firma hat Neukirch „lui ben“ genannt.

Neben den Küchen bietet er auch eine Malunterlage für zu Hause und unterwegs mit Platz für einen Stiftebehälter an.

„Mir war es wichtig, dass die Küchen auch für die Eltern ein Blickfang sind“, erklärt Neukirch. Die Kinderküchen gibt es in den Farben grau, orange, lila und blau. Seine Kinder als Produkttester sind begeistert von den Spielküchen, die ihr Papa für sie gebaut hat. Für die Zukunft kann er sich gut vorstellen, das Sortiment noch um eine Waschmaschine für die Kinderküche zu erweitern.

Direkt gegenüber bietet Heike Gebhardt aus Lörrach Strickmode für Babys und Kleinkinder bis zweieinhalb Jahren an. Von gestrickten Schühchen und Jacken über Mützen und Schals bis hin zu kleinen Stofftieren gibt es eine große Auswahl. Gebhardts Sohn Steven ist extra aus Frankfurt gekommen, um an diesem Wochenende am Stand seiner Mutter auszuhelfen. „Alles, was wir hier anbieten, strickt oder häkelt meine Mutter in Handarbeit“, erzählt der Sohn.

Bereits seit vier Jahren ist Heike Gebhardt mit ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Stricken ist ein lebenslanges Hobby der Lörracherin. Mit der Handarbeit greift sie immer neue Variationen und Farbkombinationen auf.

Nebenan bei „Claude-Claudine“ gibt es hingegen Schmuck aus Bronze, Silber und Edelstahl. Die Kollektionen entwirft Inhaberin Claudia Wendekamm selbst. Produziert werden die Schmuckstücke in Thailand, Indien, aber auch direkt in Freiburg bei Wendekamm. Zur Auswahl stehen mitunter zwischen 300 und 400 Ringe aus Silber. 15 verschiedene Steine können die Ringe zieren. Auch Ketten mit verschiedenen Motiven als Anhänger, Taschenuhren und Ohrringe bietet Wendekamm an.

Die Schmuckdesignerin freut sich ganz besonders darüber, dass die Stücke auch bei internationalen Kunden beliebt sind. „Viele sagen, dass es solchen Bronzeschmuck sonst nirgendwo gibt“, erzählt sie.