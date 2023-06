lörrach Bessere Bildung in Afrika

Weitere Aktionen sind derzeit in Planung. Spenden können, losgelöst von den städtischen Aktionen, schon überwiesen werden.

Neue Schulpartnerschaft

Über die finanzielle Unterstützung hinaus, wird eine Schulpartnerschaft mit einer Klasse im ehemaligen Gymnasium von Malina John übernommen. Die Partnerschaft bringt Kinder in Lörrach und in Swakopmund in Kontakt und wird über den Austausch von Informationen zur aktuellen Situation an beiden Orten und Brieffreundschaften Einblick in die jeweils unbekannte Lebenswelt geben.

Das Projekt wird von Inga Schwarz, Integrationsbeauftragte der Stadt Lörrach, koordiniert, die bei weiteren Fragen gerne unter der E-Mail i.schwarz@loerrach.de oder telefonisch unter 07621/415-645 kontaktiert werden kann.

Zudem sind auf der städtischen Website unter www.loerrach.de/1000schulenfürunserewelt weitere Informationen zum Projekt aufgeführt.

Das Bildungszentrum

Das neue Bildungszentrum liegt in Fußnähe des Townships von Swakopmund, in dem die Bewohner in Wellblechhütten leben und weder über fließendes Wasser, noch über angeschlossene Sanitäranlagen oder Elektrizität verfügen. Neben der prekären Wohnsituation sind die Kinder des Viertels auch im Bildungsbereich benachteiligt, da das namibische Schulsystem nicht sicherstellen kann, dass alle Kinder einen kostenfreien staatlichen Schulplatz erhalten.

Der Ukraine-Konflikt hat die Lebensbedingungen in den Vororten Swakopmunds noch weiter erschwert. Vor allem die ärmsten Haushalte sind stark von den gestiegenen Lebensmittelpreisen betroffen und bedürfen dringend der Unterstützung. Auch hier unterstützt das Bildungszentrum, indem die Schülerschaft täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt wird.

Die Initiative

Mit der Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“ setzen sich die kommunalen Spitzenverbände, Deutscher Städtetatg (DST), Deutscher Landkreistag (DLT) und Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), dafür ein, dass Kommunen Spendengelder sammeln und diese weltweit wirkungsorientiert in die Schlüsselressource Bildung einsetzen.