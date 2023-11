Lörrach: Best of Hary de Ville

Voller Ausdruckskraft

Und da das Rad nicht mehr neu erfunden werden kann, sei das Programm der „Real Bluesband“ nicht mehr so sehr an den alten Helden orientiert. „Nach jahrelangem Klassikgitarre-Studium wäre es auch albern, Leute, die ein unglaublich hartes Leben hatten und deshalb oft nur über eine entsprechend rudimentäre Spieltechnik verfügen, zu kopieren“, erklärt de Ville. Dass Blues in den vergangenen Jahren vermehrt zu einer Kunstform geworden und die Spieltechnik mehr und mehr in den Vordergrund gerückt sei, sieht er kritisch. Denn das konterkariere eigentlich das ursprüngliche archaische Ausdrucksbedürfnis der großen Vorbilder. Zugleich aber betont Hary de Ville, dass der Blues nichts von seiner Ausdruckskraft eingebüßt habe. Im Gegenteil: „Man kann auch heute noch viel an Stimmungen über diese Musik vermitteln“, resümiert er. Die „Real Bluesband“ tue genau das.

Geboten werden beim Lörracher Auftritt viele Eigenkompositionen, originell arrangierte Klassiker, Swing-Standards und „ein paar alte Herren, die noch mit viel Energie, Selbstironie und Lebendigkeit ihr eigenwilliges Ding durchziehen“, lacht Hary de Ville.

www.burghof.com.