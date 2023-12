Lörrach: Besuch aus der Partnerstadt

Digitales Planspiel

Nach dem offiziellen Teil im Rathaus nahmen die Jugendlichen an dem digitalen Planspiel „OK Boomer“ im SAK teil. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit dem Thema: „Verschiedene Generationen haben verschiedene Wünsche für ihre Stadt. Wie kann man sich einigen?“ Sie simulierten eine Diskussion am Runden Tisch. Die Ergebnisse des digitalen Planspiels werden in Kürze im Schaufenster der „Denkstatt.“ ausgestellt. Im Anschluss daran folgte ein Rundgang durch die Stadt und die Teilnahme an der Podiumsdiskussion im Dreiländermuseum zur Thematik „30 Jahre Wiedervereinigung: Wo stehen wir heute?“. Bei einem gemeinsamen selbstgekochten Abendessen im SAK klang der Tag gemütlich aus. Am Sonntag trat die Delegation die Heimreise an.