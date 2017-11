Lörrach Besuch beim Kürschner

Lörrach. Die nächste öffentliche Stadtführung in Lörrach mit Gästeführerin Manuela Eder besucht am Donnerstag, 16. November, um 10 Uhr den Kürschner Pelz und Leder Klauser. Treffpunkt ist an der Touristinformation Lörrach. Für diese Führung ist eine Anmeldung erforderlich bis Mittwoch, 15. November, unter der Telefonnummer 07621/415-120 oder per Mail an tourismus@loerrach.de.

Das Fachgeschäft Klauser wurde 1843 mit eigener Werkstatt gegründet und zählt zu den ältesten Handwerksbetrieben in Lörrach. Es wird heute in fünfter Generation als Familienbetrieb geführt. Der Rundgang ermöglicht auch einen Blick in die Werkstatt.