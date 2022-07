Lörrach Betrachtungen des Menschseins

Johannes Beyerles Arbeiten sind von großer Ernsthaftigkeit und Tiefgründigkeit, von melancholischer Grundstimmung und lösen sich ins Abstrakte auf. Seine Bilder, Zeichnungen, besonders aber seine Skulpturen passen in die rau verputzten Wände des alten Hauses, als gehörten sie hierher. Seit vielen Jahren kreist Beyerles Kreativität um das Motiv einer Frauenfigur, deren Anblick ihn bis heute so tief bewegt, dass sie immer wieder in seinen Werken aufscheint. Es ist die Totenmaske der Hildegard von Egisheim, einer Nonne, die um 1100 ein Kloster gründete. Sie starb an der Pest, ihr Leichnam wurde zum Schutz vor der Seuche mit Kalk zugeschüttet. Durch den Abdruck entstand eine Hohlform ihres Gesichts, die später ausgegossen wurde. Diese Frauenbüste entdeckte der Künstler in einem Bildband – und war elektrisiert. Mit geschlossenen Augen, die eine Gesichtshälfte wunderbar klar und ästhetisch, die andere verwittert und an die Vergänglichkeit gemahnend – ein perfektes Memento Mori. Die Dreiergruppe der Skulpturen spiegelt die gefährliche Süße des Todes, aber auch die menschliche Schönheit wider. An dieser Dualität arbeitet sich der Künstler seit Jahren ab. So erscheinen die Züge der Hildegard auch auf einer alten Sperrholzplatte, auf der bewusst unzugänglichen, rauen Oberfläche aufgebracht. Manchmal ist sie nur zart mit Bleistiftstrichen angedeutet, auf vielen Schichten übereinander geklebten Nepal-Papiers. Lehm und Stroh sind Beyerles Materialien. In einem haptischen, sinnlichen Arbeitsprozess knetet und mischt er das Material und formt es Schicht für Schicht auf einem Steinsockel zur Büste. Das unbearbeitete Material, das mehrere Tage trocknen muss, steht für die Verletzlichkeit des Menschen, dessen Existenz unweigerlich wieder zur Erde wird, sich auflöst.