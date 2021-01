Lörrach „Betroffene müssen sich nicht verstecken“

„Mir ist die Dringlichkeit klar geworden, als wir unser vergangenes Projekt ’Beratung für ältere Menschen und ihre Angehörigen’ angegangen sind. Bereits dort kam das Thema Demenz oft in Gesprächen vor, und es ist aufgefallen, dass der Umgang damit sehr herausfordernd ist“, erklärt Stefan Günther, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Lörrach.

Betroffene einbinden

Im neuen Projekt kümmert sich Stefanie Paulsburg durch die systemische Behandlung um den Kontext des Erscheinungsbildes: „Es kann viel bewegen, an einer Schraube im System zu drehen.“ Je besser der Erkrankte durch seinen engsten Kreis eingebunden ist, desto sicherer fühlt er sich. Lebensfelder wie Bindung, Geborgenheit und Wohlbehagen, Liebe, Einbeziehung, Identität und Bestätigung stehen dabei im Mittelpunkt.

Von Demenz betroffene Menschen reagieren oft mit seelischer Ohnmacht auf die Diagnose. Durch den drohenden Kontrollverlust kommt es zum Rückzug der Persönlichkeit.

„Unsere Kernaussage ist: Betroffene müssen sich nicht verstecken“, betont Paulsburg. Stress schwächt das Immunsystem und das Gefühl der Sicherheit, weswegen Betroffene bei Stress oft nur ihre Probleme sehen. Je offener die Familie damit umgeht, desto besser ist es für den Erkrankten: „Das Team muss mitspielen. So entsteht ein Gefühl von Sicherheit.“

Die Familie kann durch Kleinigkeiten wie das Helfen beim Kochen bereits viel bewirken. „Der Erkrankte kann sich zwar nicht an das Rezept einer Kartoffelsuppe erinnern, aber er kann oft sehr wohl die Kartoffeln schälen.“ Bereits Arbeiten wie diese können ein identitätsstiftendes Element sein, erläutert Paulsburg.

Das Beratungsangebot

Durch die Beteiligung bieten Angehörige ihren Lieben Herausforderungen an. Bisher wird das Projekt noch nicht oft angenommen: „Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es das Projekt erst seit Oktober gibt“, vermutet Paulsburg. Wegen Corona gibt es momentan keine Demenzgruppen, in denen sich Betroffene sonst austauschen können. Einzelberatung darf aber weiterhin stattfinden. „Und das ist auch wichtig“, betont Paulsburg, die bisher vier Klienten hat, die regelmäßig kommen. Das Projekt soll auch einen Ort bieten, an dem man sich die Seele vom Leib reden kann. Sagen, was einen traurig macht, was Angst macht. Eine Anlaufstelle für innere Vorgänge eben. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter Tel. 07621/ 88128 bei der Psychologischen Paar- und Lebensberatungsstelle Lörrach melden.