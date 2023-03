Lörrach Bewegendes Konzert Con Boni

Für Entdecker

Es war etwas für entdeckungsfreudige Zuhörer, dieses Passionskonzert in der katholischen Kirche mit Gesängen für die nächtlichen Stundengebete an Gründonnerstag, „ténèbrea“ genannt nach dem lateinischen Schatten, Finsternis. Bei dieser Aufführung wurde der alte Brauch aufgegriffen, 14 brennende Kerzen im Laufe des Nachtgebets zu löschen, bis am Ende fast völlige Dunkelheit herrscht. Da beim Konzert in Lörrach aber noch Tageslicht durch die Fenster kam, ging es mehr um das „symbolische Kerzenausschalten“, wie es Kantor Andreas Mölder in der Begrüßung nannte. Er verwies auch auf den Spendenzweck für den Förderkreis Hospiz am Buck.

Spenden für das Hospiz

Musikalisch und interpretatorisch waren die „Leçons“ an Innigkeit und innerer Dramatik nicht zu überbieten. Die beiden jungen Sopranistinnen Theresa von Bibra und Cécilia Roumi (Mezzo), beide durch die Gesangsschulung der Schola Cantorum Basiliensis gegangen, steigerten sich in die magische Kraft dieser ergreifenden und affektgeladenen Gesänge. Von der Empore tönte Leid und Leidenschaft in dieser kostbaren Musik voller Koloraturen und Melismen.