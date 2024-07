Lörrach: Bewohner der Homburgsiedlung feiern die Gemeinschaft

Organisiert wird das Suppenfest vom Verband Wohneigentum, deren Vorsitzender Jörg Liefert ist. Er erzählte unserer Zeitung, dass das diesjährige Suppenfest eigentlich ein 50-jähriges Jubiläum feiern würde, wäre nicht Corona dazwischen gekommen. So findet es aber immerhin zum 48. Mal statt, was auch schon beachtlich sei. Das besondere an dem Fest ist die Gemüsesuppe, die es anscheinend nur am Suppenfest in der Homburgsiedlung gibt und sichtlich Anklang bei den Besuchern fand. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, erzählte Liefert. „Der Verein hat 164 Mitgliedsfamilien, von denen tatsächlich 124 in der Homburgsiedlung wohnen. Von daher haben wir auch keine Nachwuchssorgen.“

Liefert berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er nächstes Jahr aufhören werde. Er sei jetzt immerhin 80 Jahre alt, und nun sei es an der Zeit, das Zepter den Jüngeren zu überlassen. Er würde natürlich weiterhin mithelfen, aber nicht mehr in leitender Funktion. Liefert mache sich keine Sorgen um den Weiterbestand des Suppenfests. Überall wuselten die Vereinsmitglieder, Helfer und sogar Kinder umher. Die einen brachten das Essen und Trinken, die andern kassierten ab, und die Jungen räumten Besteck und leere Flaschen ab. Gegen 19 Uhr waren fast alle Tische belegt, und es herrschte fröhliche Geselligkeit. Dazu trug der Geifer Sepp, alias Dieter Weber und „thä Schtüehlgang Stompers“ bei. Die Band spielte eine spezielle Mischung aus Blaskapellenmusik, Dixieklängen und Südstaaten-Jazz. Besonders die jungen Besucher freuten sich über die musikalische Begegnung der lustigen Art, aber auch die älteren Besucher hatten ihren Spaß. Und so nahm der Samstagabend langsam an Fahrt auf.