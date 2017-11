Lörrach Bezwingende Eindringlichkeit

Nachrichten-Ticker

10:00 Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober auf 2,389 Millionen

Nürnberg - Im Zuge des Herbstaufschwungs ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober auf 2,39 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum September nahm die Zahl der Erwerbslosen um 60 000 ab, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt halte an, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Durch die Herbstbelebung sei die Arbeitslosigkeit sogar stärker als üblich gesunken.

09:23 Trump will Todesstrafe für Todesfahrer von New York

Washington - Nach der Terrorfahrt eines 29-jährigen Usbeken in New York hat US-Präsident Donald Trump für den Mann die Todesstrafe gefordert. Entsprechend äußerte er sich auf Twitter. Wenige Stunden zuvor hatte die New Yorker Staatsanwaltschaft gegen den mutmaßlichen Täter des Anschlags mit acht Toten Strafantrag wegen Unterstützung einer Terrororganisation gestellt. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 29-Jährigen die Todesstrafe oder lebenslange Haft. Der Mann hatte mit seinem Wagen Radfahrer und Fußgänger auf einem Radweg attackiert.

09:21 1,6 Millionen Schutzsuchende leben in Deutschland

Wiesbaden - Rund 1,6 Millionen schutzsuchende Menschen leben in Deutschland. Damit hält sich etwa jeder sechste Ausländer aus humanitären Gründen in der Bundesrepublik auf. Die Zahl dieser Menschen stieg innerhalb von zwei Jahren um 851 000 oder 113 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Grundlage dafür sind die Erhebungen des Ausländerzentralregisters von Ende 2014 bis Ende 2016. Etwa die Hälfte der Schutzsuchenden kommt aus drei Ländern: Syrien, Afghanistan und dem Irak.

08:38 Fans feiern Lukes Rückkehr auf dem "Millennium Falken"

Los Angeles - In einem neuen Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi" besteigt der von Mark Hamill gespielte Luke Skywalker den "Millennium Falken". Das legendäre Raumschiff von Han Solo hatte der Sohn von Bösewicht Darth Vader zuletzt in der Episode "Das Imperium schlägt zurück" von 1980 betreten. Fans der Saga feierten die kurze Szene des Clips, der im Internet veröffentlich wurde. "Ich wette, die meisten Kommentare werden sich darum drehen, dass Luke auf dem "Millennium Falken" ist", schrieb ein Nutzer unter das Video.