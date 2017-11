Lörrach Bierflasche ins Gesicht geschlagen

Lörrach-Brombach. Eine Gewalttat wurde in den frühen Morgenstunden des Feiertags Allerheiligen in Brombach verübt. Das teilte die Polizei gestern mit. Kurz vor 4.30 Uhr warteten drei junge Männer vor einem Lokal in der Schopfheimer Straße auf ihr Taxi.

Währenddessen kamen drei männliche und „halloween-bemalte“ Personen vorbei und rempelten die Wartenden an. Daraus entwickelte sich ein Wortgefecht, in dessen Verlauf einem der Wartenden eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen wurde. Der Geschlagene erlitt eine stark blutende Wunde und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Schläger und seine beiden Begleiter rannten nach der Tat in Richtung Bahnhof davon. Die Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Allerdings gibt es mittlerweile einen Tatverdacht.