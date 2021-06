Lörrach Biergarten mit Boot und Laden

Temporäre Genehmigung

Für das gastronomische Angebot kooperiert Gäntzel mit der Metzgerei Hagin aus Haltingen, der Bäckerei Fritz aus Weil am Rhein und der Firma Koch aus Binzen für Käse und Salate. Dass es hier darüber hinaus so viel zu kaufen gibt, ist kein Zufall: Anderen eine Chance zu geben, die wegen der Corona-Krise geschäftlich in Schlagseite geraten sind, liegt Gäntzel besonders am Herzen.

Wie die Gastronomen konnten auch viele Beschicker kleiner Märkte und Messen ihre Produkte in den vergangenen Monaten kaum an den Mann bringen. So kann hier fast alles gekauft werden, von der Verpflegung über besondere Biere bis hin zum Mobiliar, darunter ausgefallene Barhocker mit Traktorsitzen, die man nach dem Probesitzen direkt erwerben und mitnehmen kann.

Der Eröffnung vorangegangen sind intensive Gespräche mit der Stadt. Bis zum 31. Oktober ist das „Daddeldu“ als Pop-up-Projekt temporär genehmigt. Auf hochprozentigen Alkohol sowie Musik wird verzichtet, Parkplätze sind nicht vor Ort, sondern nur in der näheren Umgebung zu finden. Gäntzel hofft, dass seine Gäste zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Als Biergarten um’s Eck, für ein kleines Frühstück, die Mittagspause oder das Bier nach Feierabend – so ist das „Daddeldu“ gedacht.

Durch reinen Zufall ist Gäntzel auf den Ort an der S-Bahn-Strecke aufmerksam geworden, in dem sich früher wohl eine Näherei befand. Einen alten Schrank wollte er eigentlich abholen und kam bei der Gelegenheit mit dem Eigentümer ins Gespräch. Vor seinem inneren Auge war da schon der Biergarten entstanden, den er nun, zusammen mit langjährigen Mitarbeitern und Stammgästen, gebaut und eingerichtet hat.

Übrigens: Auch der Heimathafen öffnet vorsichtig wieder seine Pforten. Ab 15. Juni werden dort alle EM-Spiele unter Beteiligung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gezeigt. Rund 80 Gäste haben dort unter Pandemie-Bedingungen Platz, hier ist ein tagesaktueller Covid-Test nötig. Gäntzel hofft, wie auch beim „Daddeldu“, auf regen Zuspruch.