Lörrach: Bilder und Skulpturen bei Kunst-unter-uns

Motivvielfalt Foto: Gabriele Hauger

Unter den neueren Motiven aus dem asiatischen Raum sehen wir das Taj Mahal, spiegelnde Wasserflächen, stilisierte Wasserbüffel, Boote, die still übers Wasser gleiten, Menschen mit Reishüten. Alles in beeindruckenden Farben, mal in größeren Einzelmotiven, mal kleinformatig zu Gruppen gesetzt. Der Erschaffer dieser Bilder lebt hier seinen Traum, seine Leidenschaft. Sein Werk ist eine Hommage an die Schönheit des Augenblicks, der Landschaft, des Lichts.

Zwischen den Bildern verteilt finden sich organische Skulpturen von Elisabeth Dörr. Die in Brasilien aufgewachsene Künstlerin, die in Stetten lebt, lässt sich von der Natur inspirieren, ihrem Wandel, ihrer Schönheit. Ihre haptischen, mit der Hand geschliffenen Arbeiten schimmern in edlem, fast durchsichtigem Alabaster bei „Flamme“. Sie präsentieren sich von Linien durchzogen in einer an ein Herz erinnernden Form aus Regenbogenstein. Sie bieten Durchbrüche und Durchblicke, vermitteln Ruhe und sind voller Poesie. Sie tragen Titel wie „Wachstum“, „Begegnung“ oder „Frühling“. Die Arbeiten suchen „im Gegebenen das Mögliche“, wie es die Künstlerin selbst formuliert.

bis 17. Mai, Galerie Kunst-unter-Uns, Basler Straße 27