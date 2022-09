Lörrach Bildung macht Spaß

Am Donnerstagmorgen büffelten die Jugendliche im Alten Wasserwerk in Kleingruppen von fünf bis sechs Teilnehmern. Eine Gruppe spielte mit Englischlehrer Jens Schüssler (Realschule Steinen) Karten: Es ging darum, die Bilder auf den Karten auf Englisch zu beschreiben und zu erraten, welche Karte gemeint war. Ein kommunikatives Spiel, bei dem die Jugendlichen lernten, sich in der Fremdsprache auszudrücken. In Deutsch übte Aurel, wie man aus einem Text Informationen gewinnen kann. Salina übte in Mathematik das Bruchrechnen und war froh, dass hier ihre Lehrerin viel Zeit hatte, ihr alles zu erklären. Am späten Vormittag brachen die Jugendlichen dann auf zum Sport: zur Trampolinhalle in Weil-Friedlingen. Auf dem Hof standen noch bunte Farben und Schablonen vom letzten Grafitti-Workshop.

Bei der Sommerschule sei es der schönste Erfolg, wenn die Schülerinnen und Schüler verstünden, dass ihre Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch ihnen auch im Alltag nutzen, ergänzte Natalie Rimkus, Leiterin des SAK-Kinderbüros: Das steigere auch ihre Lernmotivation. Daher kochten die Jugendlichen nicht nur für sich selbst, sondern verbesserten beim Einkaufen auch ihre Deutschkenntnisse. Mit Kärtchen, auf denen Gemüse und andere Lebensmittel abgebildet waren, fanden sie die Namen der Zutaten im Supermarkt heraus.

Nach zwei Jahren Coronapandemie mit eingeschränkten Kontakten und Onlineunterricht müssen viele Kinder und Jugendlichen erst wieder lernen, sich in eine Gruppe einzufügen. Dies berichteten Natalie Rimkus und Richard Jung, beim SAK verantwortlich für die Jugendarbeit. Vor allem für die jüngsten Grundschulkinder sei das wichtig, weil sie ja nur den eingeschränkten Schulbetrieb kennen, so Rimkus.

Auch Jugendlichen aus Familien mit wenig Geld konnte der SAK mit Hilfe von Spendengeldern die Teilnahme ermöglichen, erklärte Rimkus, und verband dies mit einem Dank an die Geldgeber.

Der SAK verstehe sich als Bildungseinrichtung, die Kinder und Jugendliche mit ihren Angeboten umfassend fordern wollen, betonten die drei Gesprächspartner und wiesen auf die nächsten Angebote für Jugendliche hin: ein Survivalcamp im Oktober und eine Ski- und Schneefreizeit über Silvester. https://www.sak-loerrach.de