Lörrach Bildung mit Spaß und Spannung

Die Teilnehmer programmierten nach vorgegebenen Modulen vorab ihren virtuellen Roboter zusammen. Dabei konnte man sich an drei Challenges – Herausforderungen – beteiligen: Die „Line Following Challenge“, in der der Roboter einer Linie bis zum Hindernis am Ende folgen soll, dort wenden und wieder zurück fahren muss. Dabei erschweren Kreuzungen mit Sackgassen das Folgen der Linie.

Bei der „Rainbow Challenge“ werden die Pfade des Spielplans eingefärbt. Der Roboter soll die Pfade nacheinander in der Reihenfolge des Regenbogens jeweils bis zum Hindernis und zurück abfahren.

Und in der „Labyrinth Challenge“ entscheidet die Geschwindigkeit, wer am schnellsten durch das Labyrinth den Weg findet.

Für die drei Altersklassen von zehn bis 20 Jahren meldeten sich 15 Teams mit insgesamt 29 Teilnehmern und 116 programmierten Lösungen an. Wobei die Teilnehmer die Altersklasse unabhängig von ihrem tatsächlichen Alter frei wählen konnten.

Das Unternehmen Busch Vacuum Solutions unterstützt auch den diesjährigen RoboRAVE Cyberspace. „Der RoboRave ist eine tolle Lernerfahrung. Wichtig ist uns, Kinder und Jugendliche frühzeitig an die Informationstechnologie heranzuführen und zu begeistern. Der Roboterwettbewerb RoboRAVE bietet dafür einen ansprechenden spielerischen Zugang für Kinder und Jugendliche, die wir gerne unterstützen“, erläutert Geschäftsführer Sami Busch das Engagement des Unternehmens.

„Weitere lokale Unterstützer von RoboRAVE sind die BBBank Lörrach sowie die Unternehmen Endress+Hauser InfoServe, Step Computer und Datentechnik, Inteso, eschbach, ETU und Energiedienst“, freut sich Helga Martin, kaufmännische Geschäftsführerin Phaenovum Schülerforschungszentrum über die finanziellen Unterstützer des Wettbewerbs, der bereits seit 2016 in Lörrach mit Teilnehmern aus Europa, Afrika und Asien stattfindet.

„Wer in der zukünftigen, durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung geprägten Arbeitswelt bestehen will, benötigt die richtigen Qualifikationen. Deshalb ist es wichtig, bereits junge Menschen in diesen Bereich einzuführen“, betont Jörg Lutz als Vorsitzender des Phaenovum Schülerforschungszentrums. www.roborave.de