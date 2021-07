Lörrach Bis zu 70 Flüchtlinge werden erwartet

„Auch bedingt durch die angespannte Situation am Wohnungsmarkt ist es den meisten geflüchteten Menschen nicht möglich, direkt nach der Unterbringung aus der Gemeinschaftsunterbringung in privaten Wohnraum zu wechseln. Hierfür hat die Stadtverwaltung ihre drei zentralen Anschlussunterkünfte mit insgesamt 331 Plätzen aufgebaut. Zudem gibt es im gesamten Stadtgebiet einzelne dezentrale Wohnungen, die über die Kommune angemietet werden“, erläutert die Fachbereichsleiterin „Bürgerdienste“, Geraldine Dannecker, in der Sitzungsvorlage für den Hauptausschuss.

Die Miet-Laufzeiten

Die zentralen Anschlussunterkünfte (AU) der Stadt sind zeitlich begrenzt gemietet und gepachtet. Die bisherige Laufzeit der AU Bächlinweg endet am 30. September 2022. Bei der AU Gretherstraße ist die Stadt in einen laufenden Zehnjahresvertrag zwischen dem Landkreis und der Wohnbau Lörrach eingestiegen, der bis Ende 2024 läuft.

Die Unterbringung auf dem Areal Neumatt-Brunnwasser ist derzeit bis Ende dieses Jahres befristet.

Perspektiven ermitteln

Das Thema Anschlussunterbringung werde Lörrach auch in Zukunft begleiten, so Dannecker. Aktuell sei zu erwarten, dass im Jahr 2022 weitere 55 bis 70 Personen vom Landkreis an die Stadt zugewiesen werden.

In den kommenden Wochen möchte die Verwaltung das Thema „in seinen verschiedenen Facetten beleuchten und gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen und Partnern ein Gesamtkonzept zur Unterbringung erstellen“. Dabei würden unter anderem Szenarien der Zuweisungsquote und damit einhergehend eine Bewertung der Notwendigkeit der bisherigen Standorte ermittelt.

Das Gesamtkonzept soll im Herbst 2021 den kommunalpolitischen Gremien vorgestellt werden.