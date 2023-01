Lörrach Schulgebäude bis zum Sommer fertiggestellt

Der erste Grund für die Auftragserhöhung liege in einer städtischerseits unverschuldeten Verzögerung beim Einbau des Estrichs. Dadurch verspätete sich der nachfolgende Einbau der Bodenbeläge um ein halbes Jahr, was zu steigenden Kosten für Rohstoff- und Materialpreise beim beauftragen Unternehmen in Höhe von etwa 22 000 Euro führte.

Die Auftragserhöhung

Der zweite Grund für die Auftragserhöhung ist laut Stadtverwaltung der Austausch des Bodenbelags in den Werkräumen. Hier soll ein rutschhemmender Belag eingebaut werden, was in der bisherigen Ausschreibung noch nicht enthalten war. Hier liegen die Kosten ebenfalls bei rund 22 000 Euro. Die Auftragserhöhung liegt allerdings im Rahmen der Gesamtkosten und wird durch Einsparungen an anderer Stelle im Projekt aufgefangen, so Fachbereichsleiter Robert Schäfer.