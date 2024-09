Zum zeitlichen Ablauf

Kübler ging auch auf den zeitlichen Ablauf ein. So werde in der „Stunde Null“, also unmittelbar nach einem Stromausfall, versucht, die Bevölkerung etwa mittels Warn-App zu alarmieren. Für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass auch die Mobilfunknetze ausgefallen sind, gilt die Selbstalarmierung. „Das heißt, wenn man beim Blick aus dem Fenster bemerkt, dass die Straßenbeleuchtung nicht mehr funktioniert, sollte man sich zum nächstgelegenen Notfalltreffpunkt aufmachen, um dort weitere Informationen zu erhalten“, legte sie im Hauptausschuss dar.