Lörrach Bleibt das Gemeindehaus?

Schüßler begründet ihre Aussage mit der überraschenden Kunde, dass sich das Verwaltungs- und Serviceamt des Evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland als Kaufinteressent zurückgezogen hat (Anm. d. Red.: Das Amt ist zuständig für die Abrechnungen kirchlicher Einrichtungen im Dekanat, darunter der Hauinger Kindergarten „Vogelnest im Siegmeer“).

In den beginnenden Überlegungen geht es nach Angaben der Pfarrerin darum, wie Gemeindehaus und Pfarrhaus in den gesamten Gebäudeplan des kirchlichen Kooperationsraumes Lörrach einbezogen werden können. Über den aktuellen Stand werde der Bezirkskirchenrat am 13. März die elf Kirchengemeinden informieren. Schon jetzt ist laut Schüßler klar, dass die beiden oberen Stockwerke des Pfarrhauses ab sofort wieder für die Vermietung an eine Familie zur Verfügung stehen. Man freue sich auf Interessenten. Wörtlich fügt die Pfarrerin hinzu: „Und man ist gespannt auf die Ideen aus der Gemeinde zur Zukunft des Gemeindehauses.“