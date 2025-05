Lörrach: Blick hinter die Brauereikulissen

Herstellung bis Abfüllung

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich von Mitarbeitern den Bierproduktionsprozess von der Herstellung der Würze bis zur Abfüllung der Flaschen erläutern zu lassen. Im Sudhaus erklärte eine von drei Auszubildenden des Unternehmens, wie aus angeliefertem Gerstenmalz sowie zugesetztem Wasser und Hopfen in großen Kupferkesseln die Bierwürze entsteht. Die Würze wird dann im Gärkeller abgekühlt und mit Hefe versetzt, um im nächsten Schritt eine Woche lang zu gären. Nach vier bis sechs Wochen Lagerzeit in den Kühlkellern ist fertiges Kellerbier entstanden. Vom geschmacklichen Unterschied zwischen diesem trüben, würzigen Bier und dem strahlend gelben, herben Produkt, das durch die Filtration entsteht, konnten sich die Gäste selbst überzeugen. Die Filtration mit Kieselgur wird nicht nur aus geschmacklichen Gründen durchgeführt, sondern auch zur Verlängerung der Haltbarkeit, wie Thomas Schwieger an der Filtrationsstation erläuterte. Am Ende des sechs- bis zehnwöchigen Herstellungsprozesses wird das Bier schließlich in Fässer oder Flaschen abgefüllt und an Kunden in der Region ausgeliefert.

Bier und Limonaden

Die Kundschaft bestellt bei Lasser neben selbst gebrautem Bier auch eine ganze Palette von „Libella“-Limonaden, die Lasser in Konzession herstellt. Laut Geschäftsleiter Andreas Walter beläuft sich der Anteil der Limonaden auf 40 Prozent der insgesamt 65 000 Hektoliter an Getränken, die bei Lasser jährlich abgefüllt werden und einen Jahresumsatz zwischen acht und neun Millionen Euro generieren. Die restlichen 60 Prozent des Volumens entfallen auf das große Biersortiment, zu dem auch ein alkoholfreies Bier sowie das Biermischgetränk „Himbeer“ zählt. Von den vielen Preisen, mit denen Lasser-Biere in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden, kündet die mit Urkunden gepflasterte „Wall of Fame“ unweit der Abfüllanlage. Neben den dort abgefüllten Getränken vertreibt Lasser ein großes Handelssortiment aus mehr als 400 Fremdgetränken mit und ohne Alkohol.