Lörrach Blicke über den Kirchturm

Nachrichten-Ticker

22:41 Hörfunk-Nachrichten - Dienstag, 7. November - 23.00 Uhr

Ihr Ansprechpartner: Thomas Bleskin, Tel. 030-2852-31370 Die Schlagzeilen: - Nach Texas wirft Versäumnis der Luftwaffe Fragen auf - Twitter verdoppelt Längen-Limit auf 280 Zeichen - DFB-Stars präsentieren WM-Trikot im Käfig ---------------------------------------------------------------------- Nach Texas wirft Versäumnis der Luftwaffe Fragen auf Sutherland Springs - Bei der Aufklärung des Massakers mit 26 Toten in einer texanischen Kirche ist die US-Luftwaffe unter Druck geraten. Dabei geht es um die Frage, wie der Täter Waffen kaufen konnte, obwohl er eine Vorstrafe wegen häuslicher Gewalt hatte. Die Luftwaffe räumte ein, dass das Vorstrafenregister des Mannes nicht an eine Datenbank des FBI weitergegeben worden sei. Nach der Tat war in den USA die Debatte über schärfere Waffengesetze neu entflammt. Präsident Donald Trump erteilte dem Ansinnen aber eine klare Absage. Bouffier optimistisch bei Jamaika-Sondierungen Brüssel - CDU-Bundesvize Volker Bouffier sieht die Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen auf einem guten Weg. Er gehe davon aus, "dass wir in dieser Woche noch ein ganzes Stück weiterkommen", sagte der hessische Ministerpräsident in Brüssel der Deutschen Presse-Agentur. Bouffier verwehrte sich gegen vermeintlich einfache Lösungen bei den Sondierungen, zeigte sich aber optimistisch. "Die Fortschritte sind besser, als man glaubt", urteilte er. Trump bislang nicht auf Gästeliste für Macrons Klimagipfel Paris – Frankreich hat etwa 100 Länder zu einem Klimagipfel im Dezember eingeladen, US-Präsident Donald Trump aber zunächst keine Einladung geschickt. Man habe zu diesem Zeitpunkt 100 Länder eingeladen, die besonders engagiert bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens seien, hieß es aus dem Élyséepalast. Nach der derzeit laufenden UN-Klimakonferenz in Bonn werde man der US-Regierung jedoch eine Einladung zukommen lassen - das Land entscheide dann, auf welchem Level es vertreten sein wolle. Twitter verdoppelt Längen-Limit auf 280 Zeichen San Francisco - Twitter-Nachrichten dürfen künftig doppelt so lang sein wie bisher. Der Kurznachrichtendienst stockte die Obergrenze für Text-Beiträge nach einem mehrwöchigen Test regulär auf 280 Zeichen auf. Das Feedback aus der Testphase besage, dass Nutzer sich mit der erhöhten Zeichenzahl zufriedener fühlen, da sie sich auf Twitter besser ausdrücken und gute Inhalte finden können, erklärte die Firma. Als der Test Ende September gestartet wurde, hatten sich einige eingefleischte Twitter-Fans skeptisch gezeigt. DFB-Stars präsentieren WM-Trikot im Käfig Berlin - Die 24 aktuellen Fußball-Nationalspieler das Trikot für die WM 2018 präsentiert. Toni Kroos und Co. liefen in Berlin in der Location "THE BASE" von DFB-Ausrüster Adidas auf die Bühne. Das traditionell weiße Shirt mit grauem Zackenmuster wurde erstmals live vorgeführt. "Es gefällt mir sehr gut, es hat Parallelen zum Trikot von 1990", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Show. Erstmals in einem Länderspiel wird das Trikot am Freitag beim Klassiker im Londoner Wembleystadion gegen England getragen.

22:28 Twitter verdoppelt Längen-Limit auf 280 Zeichen

22:27 Nach Texas wirft Versäumnis der Luftwaffe Fragen auf

20:44 Ehefrau angezündet - Ex-Anwalt schweigt zu Mordvorwürfen

Hanau - Ein ehemaliger Rechtsanwalt soll in Hanau seine Ehefrau mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Zum Auftakt des Mordprozesses gegen ihn machte er vor dem Landgericht Hanau keine Angaben zur Tat. Die 52-Jährige starb in einer Klinik an den schweren Brandverletzungen. Vor der Brand-Attacke soll der heute 49-Jährige seine Frau in der gemeinsamen Wohnung verprügelt haben. Laut Gericht war er auch schon vorher gewalttätig gegen sie. Der Jurist hat seine Zulassung als Rechtsanwalt bereits vor Jahren verloren. In den Vernehmungen vor dem Prozess bestritt er die Tat.

20:42 DFB-Stars präsentieren WM-Trikot im Käfig

