Lörrach Blumenladen schließt nach 99 Jahren

Einzig Tochter Michaela Sütterlin wäre bei einem Weiterbetrieb noch im Geschäft tätig, da Gärtnermeister Werner Pelz und seine Frau Heidrun als Floristin nun das Rentenalter erreicht haben. Seit etwa zwei bis drei Jahren suchen sie vergeblich nach neuen Fachkräften für ihr Geschäft – ohne Erfolg. Schon jetzt arbeitet das Trio am Anschlag. So sind sie nach eigenen Angaben das einzige Geschäft, das in Lörrach, Weil am Rhein und Steinen den Fleurop-Dienst übernimmt.

Belastungsgrenze erreicht

„Irgendwann ist man psychisch und physisch an der Grenze“, beschreibt die Geschäftsinhaberin die Beweggründe zur Schließung. 1924 wurde der Fachhandel am jetzigen Standort von Wilhelm Schillinger gegründet, das Ehepaar Pelz wirkt in dritter Generation. Angesichts dieser Vorgeschichte und auch der Leidenschaft für ihren Laden ist es der Familie sehr schwer gefallen, einen Schlussstrich zu ziehen.