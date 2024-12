Lörrach: Blutspenden hilft

Ausgehend von einer Fünf-Tage-Woche werden in Deutschland täglich 15 000 Blutspenden benötigt, schreibt das DRK. Bedingt durch die begrenzte Haltbarkeit gilt: Jede Blutspende zählt, und Blutspender profitieren. Eine einzige Blutspende kann bis zu drei Patienten helfen. Die Blutspende wird im Labor in ihre Bestandteile aufgeteilt und kann so bei verschiedenen Menschen eingesetzt werden. Jede Blutspende beinhaltet zudem eine kleine medizinische Kontrolle, bei der unter anderem der Hämoglobinwert, die Körpertemperatur und der Blutdruck gemessen werden, so der DRK-Blutspendedienst. Dies kann dazu beitragen, mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Nach der Blutspende wird das Blut auf verschiedene Infektionskrankheiten getestet. Dies bietet dem Blutspendenden zusätzliche Sicherheit.