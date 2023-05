Lörrach Blutspender geehrt

Lutz wies in seiner Ansprache auf die Bedeutung von Blutspenden hin. Nicht nur für Verletzte aus Unfällen seien sie besonders wichtig, auch bei planmäßigen Behandlungen schwerer Erkrankungen werden enorme Mengen an Blut benötigt, zum Beispiel bei aufwendigen Operationen. „Auch durch die Fortschritte in der medizinischen Behandlung, so etwa bei Organtransplantation, steigt der Bedarf ständig an,“ sagte der Oberbürgermeister „Blut kann eben nicht künstlich herstellt werden, nur der menschliche Körper kann es bilden, deshalb sind die Spenden so bedeutsam.“ Niemand dürfe daran verdienen und gleichermaßen wird Blut bei Bedarf eben allen Erkrankten zur Verfügung gestellt. Gleich aus welcher sozialen Situation sie kommen, hob er hervor.

In Baden-Württemberg werden pro Woche 15 000 Blutkonserven angefordert, für manche Schwererkrankte bis zu 50 und mehr. Erfreulicherweise finden die Blutspendeaktionen in der Bevölkerung breiten Rückhalt. In Lörrach wurden im vergangen Jahr 1138 Spender gezählt, 114 davon waren erstmals gekommen. Obwohl dies gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg war, sprach Lutz die Bitte aus, sich auch bei Verwandten und Bekannten noch stärker dafür einzusetzen. Mitunter kursierten Befürchtungen über Risiken und Ansteckungsfahren, die sich nicht bestätigten. Erfreulicher der Blutspende sei ist die Überprüfung der eigenen Gesundheit.