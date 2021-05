Lörrach Boden für Neugestaltung wird untersucht

Aktuell befindet sich die Vorbereitung der umfangreichen Maßnahme in der Entwurfsplanung, in der wesentliche technische Details geklärt und die Neugestaltung konkretisiert werden. Zur Festlegung und Überprüfung wichtiger Randbedingungen müssen geotechnische Boden- und Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden. Diese Untersuchungen umfassen Rammkernsondierungen sowie Suchschürfe und dienen der Erkundung des Bodenaufbaus und der Entnahme und Analyse von Bodenproben. Im Rahmen der geplanten Untersuchungen werden im gesamten Verlauf der Straße Am Hebelpark, Turmstraße sowie Palmstraße etliche Probestellen hergestellt.

Die Durchführung der Untersuchungen erstreckt sich dabei von Montag, 25. Mai, bis voraussichtlich Freitag 11. Juni. Dabei wird es in den genannten Straßen zu Einschränkungen im Parkplatzangebot sowie abschnittsweise zu halbseitigen Sperrungen kleinerer Straßenbereiche kommen.

Die Verkehrsführung wird ausgeschildert. Die Anlieferung zu den Geschäften bleibt erhalten. Die Zugänge zum Ärztehaus und zu den Wohn- und Geschäftshäusern sowie die Zufahrten zu Tiefgaragen und Privathöfen bleiben jederzeit frei.

In diesem Zeitraum erfolgt außerdem eine Verlegung der Buslinienführung von der Turm- und Palmstraße in die Ausweichstrecke über die Luisenstraße und Haagener Straße. Die Bushaltestellen „Hebelpark“ in der Turmstraße und „Senigallia Platz“ vor dem Landratsamt können daher nicht angefahren werden. Die Busse fahren vom Busbahnhof direkt zum Senigallia Platz, wo eine Ersatzhaltestelle eingerichtet wird, und danach weiter zur Haltestelle „Krankenhaus“.

Die Stadtverwaltung bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahme und eventuell auftretende Beeinträchtigungen.