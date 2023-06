Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Robert-Bosch-Straße ist nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 14.30 Uhr eine Geldbörse aus einem Fahrzeug gestohlen worden. Innerhalb kurzer Zeit wurden danach mit Geldkarten aus Zigarettenautomaten in der Goethe- und der Wallbrunnenstraße rund 40 Schachteln Zigaretten gezogen. Vor dem Discounter wurden zwei Männer gesehen, die sich verdächtig verhalten haben sollen. Einer soll beige Arbeitskleidung getragen haben. Die Polizei Tel. 07621/ 176-0, sucht nun Zeugen.