Lörrach: Brache statt Blumen

Rund um das frühere Gartenparadies am Ortsende von Hauingen rührt sich also bis auf Weiteres nichts. Nicht nur die Vielzahl an teils großen Projekten, die die Stadt derzeit zu bearbeiten hat, steht Fortschritten an dieser Stelle entgegen. Es sei auch manches zu berücksichtigen, wenn man sich an einen Bebauungsplan für dieses Quartier am Stadtrand mache, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Lörracher Rathaus.

Eigentümerin ist seit 2019 die Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau mit Hauptsitz in Stuttgart. Sie betreibt in Baden-Württemberg insgesamt sieben Geschäftsstellen und gehört zu den führenden Wohnungs- und Städtebauunternehmen im Land.

„Wir bauen, verwalten und vermieten Immobilien, nicht nur in Einzelobjekten, sondern auch ganze Quartiere mit Kindertagesstätten und Gewerbeeinheiten und stehen damit für Stadtentwicklung im ganzheitlichen Sinn“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.