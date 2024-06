Am frühen Mittwochmorgen brannte es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lörrach. Laut Polizeipressesprecher Thomas Batzel wurde gegen 5.24 Uhr der Alarm ausgelöst. In Anbetracht des Brandorts rückte die Polizei mit großem Besteck an. Vermutlich habe einer der Insassen den Brand in einer Zelle ausgelöst.