Lörrach „Brombach 2“ bleibt auf Kurs

Lörrach-Brombach. Mit dem zweiten Sieg (5,0:3,0) im zweiten Spiel ist Brombach 2 in der Bereichsliga Süd 3 weiter auf Aufstiegskurs.

Im Auswärtsspiel in Neustadt konnten Selami Spahiu, Matthias Balg und Frank Schambach ihre Partien gewinnen. Nico Brandl, Stephan Zaugg, Paul Erzinger und Thomas Jakobsche teilten sich den Punkt mit ihrem Gegner. Die Tabellenspitze musste zwar an den SC Horben abgegeben werden, weil dieser mit 6,5:1,5 gegen die SGEM Waldshut-Tiengen 2 gewann, aber in der nächsten Runde, wenn es gegen das Schlusslicht SF Wutachtal geht, soll das wieder korrigiert werden.

Brombach 3 verlor unerwartet hoch gegen den SC Laufenburg 1. Die Partien waren hart umkämpft und so mancher unnötige Fehler machte gute Stellungen zunichte. Am Ende konnte nur Can-Elian Barth am Spitzenbrett gewinnen. Nach dieser 1,0:5,0 Niederlage ist Brombach 3 in der Bezirksklasse Hochrhein zwar auf den 4. Tabellenplatz abgerutscht, aber noch ist der Kampf um den Aufstiegsplatz nicht verloren.

Die hauptsächlich aus Nachwuchsspielern bestehende Mannschaft Brombach 4 war beim SK Rheinfelden zu Gast. Die Jugendlichen kämpften wacker, aber am Ende konnten nur Valentin Wehrle und Loris Guida sowie Senior Ronny Bonitz jeweils eine Punkteteilung erreichen.

Damit bleibt die rote Laterne des Tabellenletzten in der Bezirksklasse Hochrhein bei Brombach 4.